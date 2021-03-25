В Самаре на 71-ом году жизни умер начальник Речного вокзала Евгений Будаев

Евгений Будаев отдал 40 лет жизни любимой профессии Фото: vk.com/rechflot63

25 марта 2021 года, на 71-ом году жизни умер начальник самарского речного вокзала Евгений Петрович Будаев. Евгений Будаев трудился на речном транспорте 40 лет, а 23 года занимал должность начальника речного вокзала в Самаре.

Евгений Будаев родился в 1950 году в Куйбышеве. После окончание 8-ми классов, он продолжил учёбу в Самарском речном техникуме на судомеханическом отделении, диплом механика получил в 1970-м.

В 20 лет молодого специалиста Евгения Будаева направили в Уфу в распоряжение Бельского речного пароходства , там он работал в должности 3-го помощника механика на пассажирском судне «Уфа».

После армии Будаев продолжил работать на речном транспорте, однако он вернулся на родину в Куйбышев. Первая должность — заместитель начальника пригородной пристани «Волжский проспект». Потом Евгений Петрович Будаев был инспектором несамоходного флота, а затем его назначили начальником пристанского хозяйства порта.

В 1987 году первый начальник речного вокзала Куйбышева предложил кандидатуру Будаева на пост начальника вокзала.

Прощание с Евгением Петровичем Будаевым состоится 27 марта в 11.00 по адресу: г.о.Самара, Самарский похоронный дом «Гермес», ул. Лунная, 1а.

Редакция КП-Самара выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Петровича Будаева.