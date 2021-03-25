Депутаты Самарской области поддержат родителей детей с особенностями в развитии

Депутаты обратили внимание на социализацию особенных детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопрос образования детей с особенностями развития обсудили по инициативе фракции «Единой России». В частности, речь идет о развитии института образования таких детей – подготовке тьюторов, дополнительной подготовке педагогов, формировании доступной среды в учебных заведениях.

В российском государстве система образования для детей с ОВЗ работает уже давно, однако многие вопросы до сих пор остаются не урегулированными. Так, не до конца разработана система образования для детей-аутистов, детей с ДЦП, синдромом Дауна, которые нуждаются в особых условиях в школах, а также требуют индивидуального подхода со стороны преподавателей и родителей.

- Есть сложности с подготовкой самих педагогов: не хватает логопедов, педагогов-психологов, работающих с этой категорией детей. Образовательные учреждения необходимо снабжать тьюторами в зависимости от их потребности, а педагогам школ следует проходить дополнительную специализацию по работе с особенными детьми, отметили единороссы.

Депутаты самарской госдумы проведут экспертизу нормативно-правовой и законодательной базы, а также проанализируют предложения самих родителей детей с ОВЗ. Если это будет необходимо, то депутаты выступят с инициативой внести изменения в законодательство муниципалитетов.