С 5 апреля жителям Самарской области запретят ездить в лес и жарить шашлыки

С 5 апреля по 31 октября в Самаре вводится особый противопожарный режим Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление об установлении особого противопожарного режима в Самарской области. Особый режим будет действовать с 5 апреля по 31 октября 2021 года.

- В период действия особого противопожарного режима на территории Самары запрещается разведение костров, сжигание мусора и сухой травы в непосредственной близости к лесам, - говорится в документе, подписанным мэром Самары Еленой Лапушкиной.

Кроме того, в противопожарный период будет ограничен въезд в леса на автомобилях, запрещено пребывание граждан в лесах, а также запрещено запускать неуправляемые изделия из горючих материалов (небесные фонарики).

За исполнением вышеуказанных требований будут следить добровольные пожарные формирования, а также специальная административная комиссия. Нарушителям противопожарного режима может грозить административный штраф, в соответствии с с Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».