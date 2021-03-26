Социальный контракт помогает жителям Самарской области справиться с трудной жизненной ситуацией

Соцконтракт помогает реализоваться многим семьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область одна из первых в стране, где начали заключать социальные контракты, призванные поддержать малоимущих граждан. Данная мера существует в регионе с 2010 года и ей уже воспользовались более 15 тысяч семей. За весь период выплаты предоставлены на сумму более 450 млн. рублей.

С 2021 года было принято решение расширить число получателей данной меры поддержки за счет финансирования из федерального и регионального бюджетов. Также добавился перечень мероприятий программы социальной адаптации и повысится размер выплаты – до 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Механизм соцконтракта заключается не в том, чтобы просто дать денег малоимущим, а помочь им перейти на самообеспечение, преодолев причины бедности. Наиболее успешно это получается в парикмахерском деле, в сфере пошива одежды, а также в ведении собственного подсобного хозяйства. Встречаются и нестандартные формы: есть мастера по натяжным потолкам, по установке и ремонту дверей, по перевозке товаров, пчеловоды.

- Для социального контракта очень важно, чтобы человек уже имел конкретное представление, в чем и как он хочет себя реализовать, какой у него опыт, навыки, которые он может в дальнейшем воплотить в свою работу. К сожалению, множество людей обращаются к нам с единственным желанием – получить деньги, у них нет никаких идей, а главное нет желания что-то делать и работать. Смысл социального контракта в том, что человек, используя эти деньги, начинает сам получать доход, - говорит сотрудник ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» Дмитрий Зубрик.

Жительница Самары Наталья Селиверстова воспитывает двоих детей. Весной прошлого года Наталья Анатольевна потеряла работу. Женщина всегда любила шить, имеет большой опыт работы по раскрою, моделированию и пошиву одежды. В процессе поиска новой работы, она узнала о том, что действует такая мера поддержки малоимущих граждан, как социальный контракт. Женщина представила свой бизнес-план в комплексном центре социального обслуживания и получила одобрение. Наталья Селиверстова получила деньги на покупку оборудования и открыла свое швейное агентство прямо у себя дома.

- В основном заказы поступают от знакомых, которые уже потом рекомендуют меня своим друзьям. На деньги соцконтракта я докупила дорогостоящее оборудование, что помогло мне быстрее начать работать в новых масштабах, - говорит Наталья.

Жительница Самары планирует в дальнейшем расширить свой бизнес и выучиться на дизайнера одежды.