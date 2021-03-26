В Самарской области на ж/д-станции у подростка отняли телефон и деньги

Грабителя задержали в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце января 2021 года в поселке Новосемейкино Самарской области ограбили 17-летнего подростка. Ранее судимый 40-летний житель Самары забрал у парня телефон и деньги около железнодорожной платформы. Сотрудники ЛУ МВД на транспорте задержали подозреваемого.

- Парень спросил у меня, где остановка электричек. Я увидел у него телефон и с применением силы начал обыскивать его карманы. Достал из кошелька 2000 тысячи рублей и забрал телефон, - рассказывает задержанный в кабинете полицейского.

Парень не смог дать отпор грабителю, а мужчина потратил украденные деньги на собственные нужны, а телефон сдал в ломбард.

В настоящее время все собранные материалы дела направлены в Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. После рассмотрения будет принято процессуальное решение.