Вертолетную площадку в Самаре откроют после реконструкции 1 июля 2021 года

Посетить "вертолетку" можно будет уже этим летом Фото: Наталья АРТЯКОВА

Мэр Самары Елена Лапушкина в эфире регионального телеканала сообщила, что благоустройство вертолетной площадки планируется завершить к 1 июля этого года.

- Я уверена, что обновленная вертолетная площадка понравится жителям нашего города. Проект очень интересный, - сказала Елена Лапушкина.

Напомним, «вертолетку» начали реконструировать в 2020 году. По замыслу проектировщиков, там появятся обновленные прогулочные зоны, смотровые площадки, зона отдыха с навесами и лежаками, а также игровой комплекс для детей.

Кроме самой площадки, по проекту будут обустроены подъездные пути, отремонтированы тротуары, установлено освещение и расширена парковка для автомобилей.