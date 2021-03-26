Где в Самаре и области найти юриста бесплатно

Где юридическую помощь можно получить бесплатно, рассказали представители полиции, прокуратуры и регионального подразделения «Ассоциация юристов России» Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Каждому человеку рано или поздно приходится сталкиваться с вопросами, для решения которых ему необходима помощь юриста. Где ее можно получить бесплатно и при этом не «влипнуть в историю», рассказали представители полиции, прокуратуры и регионального подразделения «Ассоциация юристов России».

Юридическая помощь может быть государственной (сюда входят все органы госвласти, плюс нотариусы и адвокаты) и негосударственной (подразделения Ассоциации юристов России - Центр бесплатной юридической помощи и юридические клиники)

С 2013 года в Самарской области работает Центр бесплатной юридической помощи гражданам, сейчас он расположен по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 173. Специалисты проконсультируют, помогут составить нужные документы для самых разных инстанций, ограничение лишь в том, что юристы помогут лишь с административными или гражданскими делами, а с «уголовщиной» посоветуют обратиться к адвокатам. Абсолютно бесплатна помощь для ветеранов, инвалидов, малоимущих и людей в сложной жизненной ситуации.

- Чаще всего к нам обращаются за помощью в решении проблем с ЖКХ, брачно-семейными и трудовыми отношениями, - рассказал руководитель Аппарата Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Денис Камышников.

Раз в квартал в регионе организуют также Дни бесплатной юридической помощи, часто они приурочены к какой-то дате, например, ко Дню защиты детей. На такие мероприятия приглашают не только юристов, но и прокуроров, полицейских, нотариусов и адвокатов.

Прокуроры также работают на площадках МФЦ, в юридических клиниках, где вместе со студентами ФСИН оказывают консультации. Этот вариант работы Ассоциацией юристов России начала с 2013 года, и прокуроры к ней ежегодно подключаются

- Такие мероприятия позволяют определить «болевые точки», которые до некоторого времени оставались вне поля нашего зрения, чтобы вовремя помочь людям. Плюс в эти же дни мы занимаемся просветительской работой: соблюдаем на какой-то площадке и объясняет, как действовать в той или иной ситуации, - объяснил интерес надзорного органа старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских. – Но глобально наша задача несколько иная - «воспитать» такой уровень грамотности населения, чтобы люди многое знали и понимали сами, это позволит уменьшить, в том числе, и количество жертв мошенников.

Профилактикой активно занимаются и полицейские:

- Сейчас мы ориентированы на предотвращение нарушения закона среди несовершеннолетних, - призналась заместитель начальника правового отдела ГУ МВД России по Самарской области Марина Панкратовская. – Особенно – на разъяснение молодежи ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Многие учебные заведения заинтересованы в профилактических мероприятиях с участием всех представителей правовой системы. Поэтому в регионе разрабатывают новые программы. В частности, «Школы профмастерства», «Я – юрист» и даже «Право для Не-юристов».

КОНКРЕТНО

Где в Самаре и области найти юриста бесплатно

- Центр бесплатной юридической помощи гражданам: г.Самара, ул.Самарская, 173, тел.+ 7(937) 061-66-10

- Государственное юридическое бюро по Самарской области: г. Самара, ул. 22 Партсъезда д. 31, тел. 8 (846) 995-08-91. Есть представительства в городах региона, требуется предварительная запись по телефонам.

- Юридическая клиника юридического факультета Самарского университета: г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, корпус юридического факультета, тел.: +7 (846) 337-99-67

- Юридическая клиника СЮИ ФСИН России: г. Самара, ул. Рыльская, 24 «в», тел.: 205-67-39

- Юридическая клиника Института права Тольяттинского государственного университета: г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57, тел.: 8(8482)536-911

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить юриста от афериста

- забейте его ФИО в интернете, многие юристы сейчас ведут соцсети или даже сайты, так вы сможете узнать специализацию человека, почитать о нем отзывы

- также через интернет забейте ФИО юриста и слово «суд»: с большой долей вероятности всемирная паутина выдаст вам судебные акты по делам, в которых принимал участие интересующий вас человек

- если остались сомнения, можно позвонить или направить запрос в Министерство юстиции региона, чтобы уточнить, действительно ли такой юрист существует

- юрист заключает с клиентом договор, просите отметить в нем, что оплату будете проводить по факту проделанной работы