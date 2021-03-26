За зимний сезон 2020-2021 из Самары вывезли 922 тысячи тонны снега за 414 миллионов рублей

Рабочие убирали снег в две смены, круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары повела итоги зимнего сезона 2020-2021. Почти всю зиму службы благоустройства работали в усиленном режиме. По данным синоптиков, с ноября 2020 по март 2021 года в регионе было зарегистрировано 82 снежных дня, причем в основном осадки были затяжными.

- Протяженность дорог в Самаре составляет 1041 км. За зимний период на 8 самарских полигонов было вывезено почти 922 тысяч тонн снега. Из бюджета на эти цели было потрачено 414 миллионов рублей, - сообщили в администрации.

Улично-дорожная сеть в Самаре составляет 10 809 квадратных метров. В обычные дни дороги выходили расчищать порядка 360 дворников и столько же спецтехники, а во время снегопадов число рабочих достигало 400 человек, а количество техники увеличивалось до 627 единиц. В администрации отметили, что работы по расчистке улиц от снега производились круглосуточно, в две смены.