В Самаре на маленькую девочку упал снег с крыши, ребенка доставили в больницу

Снег упал на маму с ребенком с дома № 41 по улице Калинина

Вчера вечером, 27 марта, в Самаре произошло ЧП. Примерно в 19:30 на улице Калинина, 41 на молодую женщину с трехлетней дочкой с крыши указанного дома упал снег.

- Ребенка доставили в больницу. Ей диагностировали ушиб мягких тканей головы. Госпитализация не понадобилась. Мама не пострадала, - сообщают в прокуратуре Самарской области.

Прокурор Промышленного района города уже организовал проверку. В надзорном ведомстве хотят выяснить, соблюдала ли управляющая компания требования законодательства при обслуживании этого дома, очищали ли там снег с кровли и карнизов. В случае выявления нарушений, виновных привлекут к ответственности.