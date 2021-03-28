Хотела Тимати, а не Тимура: модель из Самарской области покидает шоу "Холостяк"

Анастасия Леонова не смогла покорить Тимати Фото: скриншот

Уроженка Тольятти Анастасия Леонова не смогла покорить сердце Тимати в шоу "Холостяк" на телеканале "ТНТ". В выпуске, который показали накануне, известный рэпер отправил модель домой.

Главный герой реалити-шоу аргументировал свой выбор тем, что Анастасия видела в нем не Тимура Юнусова, а Тимати. Музыкант же отметил, что ему важно, чтобы его здесь расценивали именно как человека, а не как артиста.

Девушка если и расстроилась, то не показала виду. Она пожелала холостяку удачи, а своих поклонников поблагодарила за поддержку.

- Это был очень крутой экспириенс. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши эмоции - это бесценно. Вы у меня самые лучшие, - написала она в Instagram.

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