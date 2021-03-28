Самарцам рассказали, на сколько вырастет плата за коммунальные услуги с лета 2021 года

Коммунальные услуги будут стоить дороже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте ценового и тарифного регулирование региона состоялся семинар-совещание, посвященный тарифам на 2022 год. Среди прочего там обсудили и тот момент, что цены на коммунальные услуги в Самарской области вырастут с 1 июля на 2021 года.

- Индексация с 1 июля этого года составит от 3,6 % до 5,6 %. Это предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям, - следует из представленных на мероприятии документов.

Так, согласно прогнозам, газ подорожает в этому году на 3 %. Теплоэнергия - на 4 %. Водоснабжение - на 4 %. Электроэнергия - на 5 %. Поднимать пока власти не планируют мусорный тариф. Более подробную информацию об итогах заседания можно изучить по ссылке.