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Общество28 марта 2021 14:39

Самарцам рассказали, на сколько вырастет плата за коммунальные услуги с лета 2021 года

В регионе обсудили тарифную кампанию на ближайшие годы
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Коммунальные услуги будут стоить дороже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте ценового и тарифного регулирование региона состоялся семинар-совещание, посвященный тарифам на 2022 год. Среди прочего там обсудили и тот момент, что цены на коммунальные услуги в Самарской области вырастут с 1 июля на 2021 года.

- Индексация с 1 июля этого года составит от 3,6 % до 5,6 %. Это предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям, - следует из представленных на мероприятии документов.

Так, согласно прогнозам, газ подорожает в этому году на 3 %. Теплоэнергия - на 4 %. Водоснабжение - на 4 %. Электроэнергия - на 5 %. Поднимать пока власти не планируют мусорный тариф. Более подробную информацию об итогах заседания можно изучить по ссылке.