В Самаре рядом с ТЦ "Гудок" хотят построить многоэтажные дома

Строительство хотят обсудить с горожанами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются провести публичные слушания, на которых будет обсуждаться застройка территории возле ТЦ "Гудок". Принять участие в них могут жители Железнодорожного района областной столицы.

Речь идет о строительстве в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова и полосы отвода железной дороги. Там планируют возведение жилых многоэтажных домов. На сайте районной администрации опубликованы соответствующие документы.

Согласно проекту, новостройки расположат вдоль северной части торгового центра. На первых этажах выделят помещения для размещения коммерческих организаций. Также там предусмотрен детский сад.

Мнение по поводу планов администрации горожане могут выразить до 14 апреля. 1 апреля пройдет собрание по этому поводу.