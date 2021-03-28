Глава Самары одобрила строительство двух церквей в городе

В городе должны появиться еще две новые церкви Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовано постановление о том, что в Самаре одобрено строительство двух церквей. Мэр города Елена Лапушкина разрешила местной епархии использовать земельные участки на Московском шоссе и улице Молодежной.

Строительство вызывало у местных жителей бурные обсуждения. Впрочем, согласие на возведение храмов получение после проведения публичных слушаний.

На Московском шоссе территория с церковью, которую начали возводить в 2019 году, займет 1920 кв.м. Участок входит в состав микрорайона "Новая Самара". На Молодежной храм расположится рядом с многоэтажными домами. Ранее здесь уже был православный приход.