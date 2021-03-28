В Самаре ищут инвестора, который поможет привести в порядок детский лагерь в Анапе

Самарские дети снова будут отдыхать в лагере "Черноморец" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В главном управлении организации торгов региона ищут инвестора для реконструкции детского лагеря "Черноморец", расположенного в Анапе. В учреждении объявили конкурс на заключение концессионного соглашения.

Лагерь находится в собственности региона. Он расположен в Анапе на Пионерском проспекте, 247. От инвестора ждут проведение ремонтных работ в "Черноморце" и полный ввод его в эксплуатацию.

Согласно типу соглашения, бизнесмены выступят только в качестве партнеров. Сам объект будет оставаться в собственности органов власти.

В конкурсе могут принять участие как российские, так и иностранные компании. У них должна быть хорошая кредитная история. Размер платы за период концессионного соглашения составить 261,3 миллиона рублей. Задаток - 30 миллионов рублей.

Заявки принимаются до 17 мая. 26 августа будет объявлен победитель. За три года инвестор должен будет отремонтировать спальные и административные корпуса, наладить коммуникации, привести в порядок прилегающую территорию и не только.