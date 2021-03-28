Самарец рассказал, откуда взялся скандальный снимок с мужчиной на капоте БМВ

Скандальный снимок оказался постановкой ФОТО: https://www.instagram.com/tastykeks/ Фото: СОЦСЕТИ

Получила продолжение история с фотографией, которая буквально взорвала самарские соцсети. На снимке был изображен парень, который балансировал на капоте БМВ, якобы мчавшегося со скоростью 96 километров в час по улице Ново-Садовой.

Как оказалось, на машине находился самарец Альберт Улитин. На своей странице в Instagram он поспешил всех успокоить — это была постановка.

— Мы же не совсем... Все это легко проверяется. На 96 километров в час куртка так висеть не будет, — объяснил Альберт.

По словам молодого человека, камеру просто повесили рядом со столбом. Именно таким образом получен этот скандальный кадр. Есть еще видео с лихой поездкой, но и оно было снято по правилам — иномарка двигалась со скоростью 15 километров в час.

— Я просто ускорил ролик в несколько раз и уменьшил количество кадров. Для меня это не проблема. Я на этом деньги зарабатываю. Проблема в том, что СМИ решили, что могут выкладывать фотошопную фоточку, — поделился горожанин.

Альберт в конце своего выступления призвал земляков ни в коем случае не кататься на капотах машин, да еще и с большой скоростью.