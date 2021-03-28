В Самаре женщину убило упавшим с крыши снегом

Снег упал на женщин с этого дома Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Страшное ЧП сегодня вечером, 28 марта, произошло в Самаре. Примерно в 21:30 с крыши дома Металлистов на двух женщин упала снежная наледь, одна из пострадавших погибла, вторая доставлена в больницу.

- Следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работает следственная группа, - сообщает СУ СК России по Самарской области.

Сейчас расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Подозреваемых пока нет. Дело находится на контроле в СУ СК.