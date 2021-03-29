В Самарской области рецидивист "заминировал" школу, чтобы посмотреть на реакцию полиции

В "заминированной" школе детей и учителей не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе задержали 36-летнего мужчину по ложному сообщению о минировании, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале этого года мужчина в пьяном виде позвонил по телефону экстренной службы и сообщил о минировании в местной школы. Туда прибыли следственно-оперативная группа, кинолог с собакой и ближайшие экипажи полиции.

В школе взрывных устройств в итоге не обнаружили. К тому же, в здании не было учеников и учителей, поскольку были каникулы.

Полицейские установили номер телефона, с которого был совершен звонок, и задержали молодого мужчину. Как оказалось, ранее он привлекался к уголовной ответственности, а теперь, будучи пьяным, сообщил о минировании, чтобы посмотреть, как среагируют оперативные службы, хотя и понимал, что нарушает закон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.