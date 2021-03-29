Глава Самары поручила проверить все крыши в городе после гибели женщины

В Самаре погибла женщина из-за схода снега на улице Металлистов. Фото - следственный комитет

Глава Самары Елена Лапушкина поручила проверить, как чистят крыши в городе. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Проверку глава города поручила сделать после смертельного случая в воскресенье, когда из-за схода с крыши дома снежной глыбы погибла женщина, а еще одна пострадавшая оказалась в больнице. Кроме того, в субботу снег упал на молодую женщину, которая была с трехлетней дочкой. Ребенку в итоге потребовалась медицинская помощь.

Проверку проведут во всех районах вместе с представителями администрации и ГЖИ. Лапушкина отметила, что недостатки должны устраняться незамедлительно.