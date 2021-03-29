В одном из шоу-ресторанов в Самаре нашли почти три десятка посетителей «под кайфом»

Подобные профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В одном из шоу-ресторанов на Лесной в Самаре прошел оперативный рейд сотрудников полиции при силовой поддержке бойцов спецназа. Во время проведения мероприятия были задержаны посетители в состоянии наркотического опьянения, а в самом заведении нашли свертки с различными наркотиками.

- Полицейские с собакой проверили всех посетителей, танцпол и другие помещения ресторана. В ходе проведения мероприятия, 23 посетителя, которые имели явные признаки наркотического опьянения, были направлены на прохождение медосвидетельствования,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении шести посетителей были составлены административные протоколы за отказ за прохождение диагностики. Всего в заведении находилось около 150 человек, со всеми сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу.

После сотрудники кинологической службы проверили помещения шоу-ресторана на наличие запрещенных веществ. В результате проверки было обнаружено несколько свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что изъятым являются наркотические вещества: мефедрон, МДМА, амфетамин, марихуана и тилацин, общей массой более 24 грамм.

В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.