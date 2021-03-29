В Кировском районе Самары благоустроят 9 дворов

В прошлом году на территории городского округа Самара преобразились восемь общественных пространств и более 50 дворов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году в Кировском районе Самары планируется благоустроить дворовые территории многоквартирных домов по 9-ти адресам. Об этом сообщили в администрации Самары.

По нацпроекту планируется благоустроить дворы по следующим адресам:

ул. Георгия Димитрова д.37А,

пр. Кирова, д.235,

ул. Победы, д. 131, 133, 135, 137,

ул. Республиканская, д.52,

ул. Дальневосточная, 6,

ул. Марии Авейде, д. 21.

В администрации Самары напомнили, что территории для благоустройства выбираются по предложениям самих горожан. С 26 апреля по 30 мая будет проходить онлайн-голосование по благоустройству объектов на 2022 год. Жители Самары смогут проголосовать за объект, который преобразится в следующем году, на сайте 63.gorodsreda.ru.