Сергей Кобылянский стал министром спорта Самарской области

Дмитрий Азаров представил нового министра - самарца Сергея Кобылянского

29 марта 2021 года в правительстве Самарской области объявили о назначении нового министра спорта Самарской области. Им стал Сергей Кобылянский.

56-летний Сергей Кобылянский родился и вырос в Куйбышеве. В юношеские годы играл в региональной хоккейной команде «Маяк», в составе которой два сезона выступал на чемпионате СССР.

Кобылянский окончил военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге. Он работал преподавателем, а также был начальником кафедры физподготовки в военном вузе, а затем — главным инспектором Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ Минобороны РФ.

Сергей Кобылянский является кандидатом спорта по хоккею с шайбой, а также имеет звание мастера спорта по военному многоборью. Кобылянский является заслуженным работником физической культуры РФ, кандидатом педагогических наук и имеет звание ветерана вооруженных сил России.