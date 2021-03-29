В Тольятти рабочего завода привезли в больницу с многочисленными переломами

Причины получения серьезных травм пока неизвестны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 марта 2021 года, около 8 часов вечера с территории одного из тольяттинских заводов госпитализировали рабочего, у которого были многочисленные переломы. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

- Пострадавший газоэлектросварщик был доставлен в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5. В настоящее время причины получения травм уточняются, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. На месте работал также специалист трудовой инспекции. В настоящее время устанавливается круг лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда на предприятии и в конкретном цехе. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.