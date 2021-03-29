Появились прямые рейсы Самара - Симферополь в 2021 году

Из Симферополя в Самару доставят Уральские авиалинии

Весенне-летнее расписание аэропорта Курумоч пополнили прямые рейсы Самара - Симферополь, также подобные самолеты будут отправляться и в обратном направлении. До 24 апреля самолеты будут летать трижды в неделю, обслуживает их компания "Уральские авиалинии". Рейсы из Крыма будут выполнять по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

С конца апреля свои рейсы в расписание добавят также авиакомпании Nordwind и Red Wings. Прямые рейсы Самара - Симферополь и Симферополь-Самара станут ежедневными, улететь в Крым можно будет девятью рейсами в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Симферополь".

Ранее в аэропорте "Курумоч" " также сообщили о переходе на весенне-летнее расписание и отметили, что для вылета из Самары традиционно будут доступны Анапа, Сочи и Симферополь.