В Самарской области пожилым продлили самоизоляцию до 11 апреля

Пожилые останутся на самоизоляции до 11 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 29 марта, состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. По рекомендации Роспотребнадзора оперштаб решил продлить самоизоляцию для граждан в возрасте 65+ до 11 апреля.

- В связи с эпидемиологической обстановкой принято решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля, а работодателям рекомендовать перевести сотрудников этого возраста на дистанционный режим работы, - сообщили в правительстве Самарской области.

Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что перед предстоящими майскими праздниками важно сохранить стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, несколько недель в Самарской области наблюдается постепенное снижение числа суточных заболевших. По данным на 29 марта, за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 200 человек, а в начале марта этот показатель держался на отметке в 270-275 заболевших за сутки.