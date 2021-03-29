В Самарской области омбудсмен предложила изменить несправедливые "мусорные тарифы"

В Самаре все еще мусорят квадратные метры, а не люди

В Самарской области могут снова пересмотреть положения "Мусорной реформы". Напомним, что на территории региона уже третий год работает регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экостройресурс". Как отметила в своем докладе уполномоченная по правам человека в регионе Ольга Гальцова, новая мусорная реформа принесла гражданам высокие тарифы, но и перспективу раздельного сбора мусора, облагораживание полигонов.

Ольга Гальцова отметила, что в ее адрес поступает много жалоб, в основном они касаются несогласия с методикой начисления платы за квадратные метры. Это способствует формированию неравенства граждан.

- Так, гражданин из Кинеля при пенсии в 13 тыс. рублей получает платежку на дом в 1464 рубля за частный дом, а в Тольятти также жительница частного дома оплачивает в месяц 1365 рублей, - отметила Гальцова.

Опираясь на мнения граждан, обмудсмен порекомендовала рассмотреть вопрос об установлении в городских округах Самарской области показатель "количество проживающих лиц в доме" - в таком случае расчет "мусорного" тарифа будет честным. Сейчас же, при расчете исходя из общей площади жилого помещения, жители переплачивают.