В Самаре троллейбус врезался в автобус, пострадали пассажиры

Две женщины из автобуса получили травмы Фото: instagram.com/gibdd_samara

Утром, 29 марта 2021 года, в Самаре на проспекте Металлургов произошло столкновение троллейбуса и автобуса. В результате ДТП, пассажиры общественного транспорта получили травмы и были доставлены в больницу.

- 35-летняя водитель троллейбуса не обеспечила постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустила наезд на стоящий на остановке «Севастопольская» рейсовый автобус, которым управлял 49-летний мужчина, - сообщили в ГИБДД Самары.

В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса – 41-летняя женщина получила травму головы и сотрясение мозга, а женщина в возрасте 61 года травмировала бедро. Пострадавших доставили в больницу Семашко, где после оказания медицинской помощи им было назначено амбулаторное лечение.