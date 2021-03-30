В Самаре полицейские раскрыли преступление до того, как было написано заявление

Полицейские застали грабителя врасплох и он сознался в преступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары произошло ограбление. Как следует из материалов дела, у одного из местных жителей из машины был украден аккумулятор. Сотрудники полиции задержали преступника до того, как об ограблении узнал владелец автомобиля.

- Сотрудники ППС во время патрулирования заметили на улице Путейской подозрительного молодого человека, который нес в руках автомобильный аккумулятор. Застигнутый врасплох парень признался, что только что украл аккумулятор из автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, молодой человек 2002 года рождения похитил аккумулятор из отечественного автомобиля, который был припаркован на неохраняемой парковке на проспекте Металлургов. Грабитель намеревался сбыть похищенное, но был задержан сотрудниками полиции.

Автомобиль принадлежит местному жителю 1988 года рождения. Он не знал, что его транспортное средство было вскрыто. Полицейские вернули аккумулятор законному владельцу.

В отношении ранее не судимого безработного жителя Самары было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь молодому воришке может грозить до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передано в районный суд для рассмотрения по существу.