Под Самарой столкнулись микроавтобус и иномарка, есть пострадавшие

Пострадавших госпитализировали в больницу Фото: соцсети

Утром, 30 марта, на 6 км автодороги Волжский-Курумоч произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Форд» и легкового автомобиля «Тойота Камри». Как сообщили КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии пострадали три человека, в том числе пассажир маршрутки.

- ДТП произошло около 10:30. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество пассажирскому микроавтобусу, который двигался по главной, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадали три человека – двое пассажиров из легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса. Пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами.