В этом году в Самаре изменят конфигурацию пересечения улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса

Власти заявили о расширении Советской Армии на пересечении с Карла Маркса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чиновники приняли решение об изменении конфигурации пересечения улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса в Самаре. Местные жители недовольны многометровыми пробками на данном участке, поэтому было принято решение о расширении перекрестка.

- Изменение конфигурации данного перекрестка, со строительством выделенной полосы для поворота направо, планируется в этом году, - ответили в департаменте ГХиЭ.

Напомним, в этом году в Самаре запланировано большое количество масштабных реконструкций автодорог. Так, начались работы на улице Ново-Садовая, где планируется возвести двухуровневую развязку. Кроме того, стало известно, что начались работы на Московском шоссе, где местные жители часто жалуются на колейность дорожного покрытия.