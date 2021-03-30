Дмитрий Азаров предложил ужесточить наказания для водителей за вождение в нетрезвом виде

Одна из основных причин аварий с погибшими - пьяный водитель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 30 марта, состоялось заседание регионального парламента. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой увеличить суммы административных штрафов, максимальный срок лишения прав и ужесточить уголовную ответственность за ДТП, совершенные нетрезвыми водителями.

- В последние недели возросло количество погибших в ДТП. Прежде всего нас беспокоит жизнь и здоровье людей, - отметил Дмитрий Азаров.

Несмотря на то, что по статистике ГИБДД на 25 марта, отмечается снижение числа ДТП на 38%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уменьшилось количество пострадавших на 36%, но число погибших резко возросло.

- В 2020 году зарегистрировано 3237 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 318 человек погибли и 4136 получили ранения. Водителями с признаками опьянения совершено 255 ДТП, в которых погибли 70 и ранены 337 человек. Зарегистрировано 420 аварий с участием детей, среди которых 17 погибли, еще 466 – были ранены, - сообщили данные статистики в региональном ГИБДД.

Дмитрий Азаров предложил региональным парламентариям разработать законопроект, который ужесточит наказание за вождение в нетрезвом виде. По мнению главы региона, именно алкоголь является одной из основных причин ДТП, в которых гибнут люди.

- Необходимо увеличение суммы административного штрафа, увеличение максимального срока лишения права управления транспортным средством, также следует увеличить и максимальный срок лишения свободы при уже имеющемся нарушении, - предложил губернатор.

Самарские депутаты поддержали инициативу губернатора.