В Тольятти дебошир устроил переполох в подъезде и выпрыгнул из окна

В Тольятти мужчина пытался сбежать из дома через окно. Фото - скриншот

В Тольятти дебошир в доме на улице Автостроителей устроил переполох в подъезде, а затем пытался сбежать из дома, выпрыгнув в окно третьего этажа. Информация об этом появилась в группе "Тольятти".

Как сообщается, неизвестный мужчина зашел в подъезд, где вел себя неадекватно, потом ворвался в чужую квартиру и собирался сбежать, выпрыгнув в окно. На видео, размещенном в группе, заметно, как его пытаются остановить сотрудники полиции, но тот упорно отбивается и все-таки спрыгивает на асфальт.

При падении герой ролика получил травмы, но от поездки в больницу отказывался. В комментариях пользователи предполагают, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков.