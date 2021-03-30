Самарцы доверяют Владимиру Путину и Дмитрию Азарову

В Самаре доверяют Дмитрию Азарову Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сформировался высокий уровень доверия к губернатору Дмитрию Азарову и президенту РФ Владимиру Путину. Таковы результаты социологического исследования, которое провели специалисты компании ИНСОМАР.

Опрошенные выразили высокий уровень социального самочувствия, а также достаточную поддержку региональной и федеральной власти.

Эксперт Центра прикладных исследований и программ Виктор Потуремский отметил, что такие данные соцопроса, полученные по итогам 2020-го и на начала 2021-го года, показывают, что "власти региона и страны работают, безусловно, эффективно".

- Половина опрошенных жителей 63 региона довольна положением дел в Самарской области. Высокие цифры связаны в том числе с поддержкой и одобрением деятельности президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Если говорить про рейтинг политических партий региона, то он совпадает в целом с российским. При этом достаточно высокий потенциал у партий власти в регионе: 55 % опрошенных допускают голосование за партию "Единая Россия", - сказал Потуремский.