Апрель в Самарской области начнется с дождей и мокрого снега

На дорогах будут лужи и снежная каша Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в начале апреля в Самарской области. В ближайшие дни будет по-весеннему тепло, однако возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В последний день марта 2021 года в Самаре существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +6…+8 градусов, а ночью похолодает до -4. По прогнозу синоптиков местами по области температура воздуха может опуститься до -13 градусов.

1 апреля, в четверг, в Самарской области возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет с порывами 15-17 м/с. Температура воздуха днем +6…+8, ночью от 0 до +2 градусов тепла.

В пятницу, 2 апреля, в Самаре также пройдет дождь с мокрым снегом. Днем станет немного теплее до +11 градусов, ночью температура воздуха будет держаться в пределах 0…+2.

Синоптики предупреждают, что из-за сложившихся погодных условий на дорогах Самарской области возможно затруднение движения автотранспорта. На дорогах могут образоваться заторы, а также возможно увеличение количества ДТП.