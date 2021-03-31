В Самаре прошел 6-ти часовой Марафон генерации бизнес-идей

Молодые люди учатся создавать проекты и воплощают свои идеи в жизнь

В Точке кипения СГЭУ состоялся Марафон генерации бизнес-идей, где 52 участника на протяжении 6-ти часов создавали новые проекты.

- Задачей участников марафона было придумать идею для бизнеса, собрать команду, и протестировать первые бизнес-модели. Всего было сформировано 9 команд, - рассказали организаторы из Регионального центра инноваций StartupSamara.

Марафон состоялся в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Менторами выступили: директор Центра компетенций по Искусственному интеллекту и анализу данных Crayon Россия Владимир Еронин, директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач и инвестиционные менеджеры Венчурного фонда Самарской области Мария Лапазина и Дмитрий Лю. Каждый проект смог получить консультацию от экспертов и обсудить перспективы развития идеи.

По итогам Марафона, жюри выбрали несколько наиболее проработанных проектов - iPear, “Караул” и “Твой психолог”.

Проект iPear признан самым перспективным. Это приложение, которое позволяет следить за содержанием белков, жиров и углеводов в пище пользователю, достаточно лишь навести камеру смартфона на блюдо.

Проект «Караул» разработала команда, которая уже запускала свои приложения на международном рынке. «Караул» - это приложение-кнопка, которая запускает экстренный вызов на смартфоне.

Проект «Твой психолог» - это платформа для продажи услуг психологов.

- Идеи, родившиеся на марафоне - это самое начало пути. Здесь молодые люди учатся базовым навыкам и знаниям - как работать с командой, как начать составлять бизнес-модель, где найти первые инвестиции и почему к работе над стартапом надо подходить не так как к классическому бизнесу, - отметил генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara, Александр Клюкач.

Теперь команды должны дать обратную связь и продолжить развивать свои идеи. Дальнейшее тестирование бизнес-модели состоится 25 апреля в Самаре, в рамках рабочих выходных “Wake up, startup!”. А в мае StartupSamara пригласит основателей проектов на “Экспертную карусель”, где каждый получит индивидуальную обратную связь по проекту от приглашенных инвесторов и предпринимателей.