Найден подрядчик, который за 207 миллионов рублей нанесет разметку на самарские дороги и установит знаки

Согласно проекту контракта, работы будут выполняться до конца октября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершен электронный аукцион по поиску подрядчика на установку технических средств организации дорожного движения. Тендер выиграл ООО «Группа компаний «Интерпрайз».

По техзаданию подрядчик должен будет нанести разметку на дорожное полотно, установить дорожные знаки и светофоры. Кроме того в работу входит установка пешеходных ограждений. В течение 10 дней после заключения контракта, заказчик должен передать исполнителю адреса и схемы установки технических средств.

Напомним, начальная цена контракта составила 207,1 миллион рублей. На электронный аукцион была подана всего одна заявка, компания не стала снижать начальную стоимость работ. Подрядчик должен завершить все работы до 31 октября 2021 года, сюда же входит и периодическое обновление разметки.