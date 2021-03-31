Директора "СамараАвтоГаз" оштрафовали за то, что плохо ходили автобусы

В Самаре плохо ходят автобусы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директора АО "СамараАвтоГаз" оштрафовали за то, что в городе плохо ходили автобусы. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как было установлено, в период коронавирусных ограничений компания, вопреки требованиям заключенного контракта, самовольно снимала автобусы с линии в то время, когда нужно было запускать больше транспорта для обеспечения социальной дистанции.

Осенью и зимой жители города регулярно жаловались, что автобусы ходят плохо, из-за чего горожане долго стояли на остановках на морозе.

Кроме того, выяснилось, что на 61-м маршруте ежедневно не выполнялось более 100 рейсов.

За выявленные нарушения директора и организацию оштрафовали в общей сложности на 330 тыс. рублей.