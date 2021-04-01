В Тольятти умер почетный гражданин Сергей Дьячков

Дьячков Сергей Германович родился в г. Рава-Русская Львовской области 22 июля 1946 года

31 марта 2021 года, в Тольятти на 76-ом году жизни умер известный журналист, социолог, общественный деятель и Почетный гражданин Сергей Дьячков. Как сообщили в администрации города, Сергей Дьячков скончался после продолжительной болезни.

Сергей Германович Дьячков родился в Львовской области 22 июля 1946 года. В Самарскую область он переехал в 1962 году, где 24 года отдал профессии социолога на тольяттинском ВАЗе.

Сергей Дьячков стал первым в СССР, кто начал разрабатывать социально значимые программы в стране. Именно ему принадлежит идея создания телефона доверия.

В 1994 году Дьячков создал общественную организацию инвалидов «Фонд Дьячкова», которая стала известна не только на территории нашей страны и СНГ, но и за рубежом. Кроме того, Сергей Германович является членом Союза журналистов России, членом Союза российских писателей. Общественно значимая деятельность Сергея Дьячкова отмечена Почетной грамотой тольяттинской городской Думы, ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

Редакция КП-Самара выражает соболезнования родным и близким Сергея Германовича