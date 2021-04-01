В Самаре на Волге в тестовом режиме начнет работать электрическое судно

Электросудно рассчитано на 80 мест Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в этом году на Волге в тестовом режиме начнет работать электрическое судно, построенное Санкт-Петербургской компанией. Об этом рассказал руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин во время заседания круглого стола, организованного ОНФ по теме организации речных пассажирских перевозок.

На Волге появится 80-местное судно, которое будет работать на туристических направлениях в тестовом режиме. Планируется оценить преимущества судна, а также решить, возможно ли его в дальнейшем использовать в регионе.

Как отметил Сергей Калинин, затраты на содержание составят всего порядка 700 рублей на 10 часов.

"Можно сделать 10 рейсов до Рождествено", - сказал Калинин.

Ожидается, что электрическое судно появится в Самаре в июле текущего года.