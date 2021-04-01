Самарцам показали, где будет располагаться станция метро "Самарская"

В этих границах будет вестись строительство станции

В Самаре решили немного изменить документы по планировке территории для строительства метрополитена. Это понадобилось делать из-за переноса венткиоска - он расположится рядом с домом по ул.Самарской, 178. В итоге несколько изменились границы участка, на котором он расположен и расширились красные линии - теперь они огибает венткиоск.

Также на чертеже видно, что вход и выход из метро будут находиться там же, где сейчас находится остановка по ул. Ярмарочная.

В границы участка, отведенного под строительство, попадает дом 186 по ул. Самарской. Участок предполагается изъять, если временное расселение граждан невозможно.

По проекту предполагается перенести сети наружного освещения на пересечении с улицей Ярмарочной, сети газоснабжения на одном участке в районе домов 180, 178, 199. А также сети водоснабжения - на протяжение участка от Алабинской до Самарской.