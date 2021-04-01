В школе в Тольятти девочка порезала себя канцелярским ножом

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 марта в одной из школ Автозаводского района Тольятти произошло ЧП. Там 12-летняя ученица шестого класса сделала у себя на руке два пореза канцелярским ножом. Информация о случившемся поступил в полицию.

- К правоохранителям обратилась директор школы. В госпитализации подросток не нуждается, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники силовых структур. По факту ЧП проводится проверка. Нож изъят с места происшествия и отправлен на экспертизу. С ребенком проведена беседа.