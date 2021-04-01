"Зай, у тебя есть еще?": в Самарской области мошенник под видом мужа обманул доверчивую девушку

Жительница района доверилась аферисту и потеряла деньги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях оперативники из Кошкинского района Самарской области задержали афериста. Мужчина обманул 30-летнюю жительницу села Кошки. Девушка пострадала из-за своей чрезмерной доверчивости.

- В социальных сетях он написал ей от имени супруга, находящегося в длительной командировке. Попросил перечислить около 10 тысяч рублей на указанный расчетный счети, - сообщают в ГУ МВД России по региону.

Супруга выполнила просьбу "мужа", совсем не подозревая, что его страницу взломали. Она перевела ему около 10 тысяч рублей. Только после того, как настоящий возлюбленный поделился, что его аккаунтом пользуется кто-то другой, дама обратилась в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В итоге оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 23-летнирй житель Оренбурга. В соседнем регионе его и задержали. Расследование продолжается.