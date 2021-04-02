В Самаре водитель на Toyota Land Cruiser сбил женщину на переходе

В Самаре на пешеходном переходе сбили молодую женщину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в четверг, 1 апреля, водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил молодую женщину. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером, примерно в 19:30 в Куйбышевском районе. Внедорожник сбил 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, у которого не было светофора.

В результате аварии молодая женщина получила травмы головы, на машине скорой помощи пострадавшую доставили в больницу. В дальнейшем ее отпустили лечиться домой.