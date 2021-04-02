В Тольятти за взятку будут судить ветврача

Ветеринар в Тольятти получала взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в суд передано уголовное дело в отношении ветеринарного врача, который обвиняется в получении взятки. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемая с 2016 по 2018 годы получала взятки, за что выдавала свидетельства и справки на продукцию, которую продавали в городе. При этом продукцию, которую она допускала к продаже, женщина не проверяла. Таким образом она смогла незаконно заработать 63 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд для рассмотрения.