В Самаре директор компании получил реальный срок за неуплату налогов

В Самаре вынесли приговор директору компании, которая не заплатила налогов на 181 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор ООО «Артель» получил реальный срок заключения за неуплату налогов. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как установило следствие, с апреля по июнь 2019 года директор компании не предоставлял декларации по налогу на добавленную стоимость, тем самым уклонившись от уплаты на сумму в 181 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Суд, изучив доказательство, признал директора компании виновным и назначил ему 2 года лишения свободы в колонии общего режима.