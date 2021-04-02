В Самаре из-за коммунальной аварии на улице Промышленности транспорт пустили в объезд

Ночью коммунальщики будут работать на улице Промышленности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители департамента транспорта Самары сообщили о временном ограничении движения автотранспорта, в том числе автобусов, на улице Промышленности. Там коммунальные работы проводят специалисты компании РКС-Самара.

- С 22:00 2 апреля до 10:00 3 апреля на улице Промышленности, от Советской Армии до проезда 9 мая, будет временно ограничено движение из-за работы коммунальной службы, - сообщили в городском дептрансе.

Общественный транспорт будет ходить по временной схеме. Так, автобусы № 75, 207, 217, 266, 295 поедут в оба направления по улицам Энтузиастов, Мориса Тореза, переулку Карякина, проезду 9 мая и далее по своим маршрутам. Автобус №70 будет следовать по улицам Энтузиастов, Мориса Тореза, Советской Армии в обоих направлениях.