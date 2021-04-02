В Самаре обновили трамвайный переезд на площади Кирова

Работы на участке проводятся не в пиковые часы, чтобы минимизировать неудобство для автомобилистов Фото: администрация Самары

Дорожные рабочие за ночь обновили трамвайное межпутье на проспекте Кирова, на участке от Победы до Физкультурной. Работы проводились обновленным асфальтнобетонным составом с повышенной износоустойчивостью.

- Дорожные рабочие отмечают, что укладывать эту смесь сложнее, поскольку она более плотная. Однако, улучшенные состав и характеристики являются неоспоримыми преимуществами, - рассказали в администрации Самары.

Как сообщили дорожники, перед началом реконструкции трамвайного переезда с ТТУ были согласованы все нюансы, таким образом, движение трамваев на время ремонта не останавливалось.

В настоящее время дорожники отремонтировали трамвайные пути от улицы Победы до Физкультурной. Далее работа будет проводиться от Теннисной в направлении Физкультурной.