Дмитрий Азаров призвал земляков участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Самарская область традиционно является лидером в ПФО и стране не только по количеству заявок, но и по числу участников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стартовал четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» Губернатор Самарской области призвал самарцев проявить себя и побороться за высокое звание.

Конкурс «Лидеры России» проводится всего в четвертый раз, но уже доказал свою значимость и своевременность в масштабах всей страны, каждого ее региона, и конечно Самарской области. В этом году формат конкурса изменился, теперь он состоит из 8 треков. Это 6 основных – «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также два дополнительных – «Международный трек» и «Студенты». При этом участники могут выбрать для себя только один трек.

- Хочу сказать вам, Лидерам России – это ваше время! Время проявить свои лучшие качества: энергию, талант, умение сплачивать вокруг себя людей, формировать команды и вдохновлять единомышленников. И обязательно, помогайте людям при каждой возможности. Сегодня и в этом – сила лидера. Если вы чувствуете, что способны на большее – обязательно участвуйте в конкурсе, - призвал земляков Дмитрий Азаров.

Регистрация участников завершится 26 апреля. С 29 апреля по 11 июня пройдет дистанционный этап конкурса «Лидеры России», после этого победители первого этапа встретятся в очном этапе, который будет проходить с августа по декабрь 2021 года. Победителей объявят в марте следующего года.