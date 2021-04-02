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Общество2 апреля 2021 18:56

В Самаре МП «Благоустройство» обвиняют в завышении объемов вывезенного снега на 2 миллиона рублей

За мошенничество сотрудникам предприятия может грозить до 10 лет тюрьмы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Снег был вывезен из Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении МП «Благоустройство», сотрудников которого обвиняют в завышении тоннажа вывезенного снега. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела.

- Сотрудники муниципального предприятия мошенническим путем завысили тоннаж вывозимого снега на подконтрольные полигоны, в целях утилизации. Предварительная сумма причиненного ущерба составила свыше 2 миллиона рублей, - сообщили в городской прокуратуре.

За мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.