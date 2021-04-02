В Самарской области под пожилой женщиной обрушился балкон третьего этажа

Пол балкона в квартире пострадавшей сложился Фото: СУ СКР по Самарской области

В Сызрани, 2 апреля, произошло обрушение балкона на третьем этаже. Во время ЧП на балконе находилась 63-летняя женщина.

- В результате обрушения пострадавшая упала на балкон второго этажа и получила травмы. Сейчас женщине оказывается медицинская помощь в городской больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.