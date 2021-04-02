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Происшествия2 апреля 2021 20:59

В Самарской области под пожилой женщиной обрушился балкон третьего этажа

Пострадавшая получила серьезные травмы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пол балкона в квартире пострадавшей сложился Фото: СУ СКР по Самарской области

В Сызрани, 2 апреля, произошло обрушение балкона на третьем этаже. Во время ЧП на балконе находилась 63-летняя женщина.

- В результате обрушения пострадавшая упала на балкон второго этажа и получила травмы. Сейчас женщине оказывается медицинская помощь в городской больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ЧП