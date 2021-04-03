В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую соединит новая дорога

Новая дорога продолжится от кольца Московского шоссе и 22 Партсъезда Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре появится новая дорога между Московским шоссе и Ново-Садовой. Об этом журналисту КП-Самара рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

- Улица 22 Партсъезда будет продлена от Московского шоссе до Солнечной. Проект уже готов и скоро будет отправлен на госэкспертизу, - сообщил Сергей Шанов.

Строительство новой автодороги будет курировать Министрерство транспорта Самарской области вместе со строительством двухуровневой развязки на Ново-Садовой. По словам руководителя департамента градостроительства, сначала дорога будет использоваться для подъезда спецтехники к месту масштабной стройки, а по завершении работ дорогой будут пользоваться все жители Самары.

Дорога на улице 22 Партсъезда от Московского шоссе до Солнечной будет четырехполосной. Кроме самого дорожного полотна подрядчик обязан провести освещение, обустроить тротуары и парковки, а также провести сети ливневой канализации.